الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة حلحول، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: محمد راتب أبو رميشان (18 عاما)، ومالك البابا (21 عاما)، وأيمن مجاهد مسالمة (37 عاما)، وأنس محمد البو.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الفلسطيني أنس احمد جابر من شارع الشهداء بمدينة الخليل، كما فتشت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.
وأشارت إلى مداهمة الاحتلال بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وتفتيش منزل الفلسطيني أحمد حسين العدم، والاعتداء على نجله أيمن بالضرب، بالإضافة إلى الاعتداء على الفلسطيني حسن الدرابيع من بلدة دورا بالقرب من جدار الفصل العنصري، ومداهمة منازل في قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل.
وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل وشددت من إجراءاتها القمعية على حارات البلدة القديمة ونصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وفشت مركبات الفلسطينيين الخارجين من مدينة الخليل على المدخل الشمالي.
وفا
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