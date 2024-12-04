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الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طوباس على حاجز دير شرف

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سبعة شبان من طوباس، على حاجز دير شرف غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل ستة فلسطينيين من بلدة عقابا، وهم: نشأت ناجح صالح ياسين غنام، وناجح صالح ياسين غنام، وياسين محمد ياسين الياسين، وليث احمد ياسين غنام، وايهم راسم ياسين غنام، ومحمد هاني عزت غنام، والشاب باسم ساطي يوسف دراغمة من طوباس، أثناء مرورهم، عبر حاجز دير شرف.

وفا
 
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