الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طوباس على حاجز دير شرف

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل ستة فلسطينيين من بلدة عقابا، وهم: نشأت ناجح صالح ياسين غنام، وناجح صالح ياسين غنام، وياسين محمد ياسين الياسين، وليث احمد ياسين غنام، وايهم راسم ياسين غنام، ومحمد هاني عزت غنام، والشاب باسم ساطي يوسف دراغمة من طوباس، أثناء مرورهم، عبر حاجز دير شرف.
وفا
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