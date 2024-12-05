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الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من نابلس بينهم فتاة

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة ومحيطها، وسط اطلاق الرصاص الحي، وداهمت أحد المنازل واعتقلت الفلسطيني نشأت هيرون.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال، اعتقلت: هشام ابراهيم تيسير شاهين، ومحمد أحمد مزيد من قرية تلفيت، والطالبة في جامعة النجاح الوطنية نور محمود بدران، من قبلان، وجميل العرايشي ووالده من روجيب، وأحمد عبداللطيف حنني من بيت فوريك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأشار شهود عيان في بلدة بيت فوريك إلى أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على إخلاء منازلها، بحجة تفجير جسم مشبوه.

وفا
 
gnews

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