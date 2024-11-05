الاحتلال يعتقل شابين أحدهما مصاب بعد محاصرة منزل شرق طولكرم ‫

وذكرت مصادر، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وحاصرت أحد المنازل لعائلة صياح خلف المقبرة في الضاحية، وسط إطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من داخل المنزل، محمد بلال أبو صياح، وشقيقه عماد الذي أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة مصبره حتى الآن.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة وضواحي ذنابة والعزب حتى الساعة التاسعة، نظرا للوضع الأمني السائد.
وفا
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