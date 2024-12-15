الاحتلال يعتقل شابين شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القوة الخاصة اعترضت طريق مركبة فلسطينية واعتقلت من داخلها شابين دون معرفة هويتهما.