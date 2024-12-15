الاحتلال يعتقل شابين شرق بيت لحم

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القوة الخاصة اعترضت طريق مركبة فلسطينية واعتقلت من داخلها شابين دون معرفة هويتهما.
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