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الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

اعتقالات في رام الله
اعتقالات في رام الله




 

الإثنين، 05-08-2024 10:38 ص

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين، من مدينة البيرة وقرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حمزة حامد (26 عاما) من البيرة، وبهاء فايز محمد السايس (25 عاما) من كفر نعمة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، 4 مواطنين بينهم فتى من قرية بيتين شرق مدينة رام الله، وهم: الفتى زين هاشم زين الدين، وبلال إبراهيم قنديل، ووليد ناجح جرابعة ونجله براء.

gnews

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