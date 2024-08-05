الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين، من مدينة البيرة وقرية كفر نعمة غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حمزة حامد (26 عاما) من البيرة، وبهاء فايز محمد السايس (25 عاما) من كفر نعمة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، 4 مواطنين بينهم فتى من قرية بيتين شرق مدينة رام الله، وهم: الفتى زين هاشم زين الدين، وبلال إبراهيم قنديل، ووليد ناجح جرابعة ونجله براء.

