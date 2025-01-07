الاحتلال يعتقل عددا من العمال من القدس المحتلة

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من العمال من بلدتي بيت حنينا شمال القدس والعيسوية شمال شرق المحافظة، واعتدت على الفلسطينيين .
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يهدم مشتلا ومغسلة سيارات شمال سلفيت
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 45,885 شهيدا و109,196 مصابا
-
3 شهداء بنيران الاحتلال بالضفة والمستوطنون يصعدون الاعتداءات
-
إصابة 3 برصاص الأمن الفلسطيني في شمال طولكرم
-
إعلام إسرائيلي: مصرع ضابط بلواء ناحال شمال غزة
-
22 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الاثنين
-
الاحتلال يقتحم بلدات في رام الله والخليل وطولكرم
-
هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب