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الاحتلال يعتقل عددا من العمال من القدس المحتلة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من العمال من القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من العمال من بلدتي بيت حنينا شمال القدس والعيسوية شمال شرق المحافظة، واعتدت على الفلسطينيين .

بترا

 
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