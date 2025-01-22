الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدتان في مخيم جنين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان وهما: والدة الشهيد محمود السعدي، وفريال السعدي والدة الشهيد أشرف السعدي، والشابان نسيم صلاح وعلاء طوالبة.
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