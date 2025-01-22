 
الأربعاء 2025-01-22 09:20 م
 

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدتان في مخيم جنين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين خلال العملية العسكرية التي تنفذها في المدينة لليوم الثاني على التوالي.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان وهما: والدة الشهيد محمود السعدي، وفريال السعدي والدة الشهيد أشرف السعدي، والشابان نسيم صلاح وعلاء طوالبة.
 
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