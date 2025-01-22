الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدتان في مخيم جنين

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين خلال العملية العسكرية التي تنفذها في المدينة لليوم الثاني على التوالي. اضافة اعلان





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان وهما: والدة الشهيد محمود السعدي، وفريال السعدي والدة الشهيد أشرف السعدي، والشابان نسيم صلاح وعلاء طوالبة.