الثلاثاء 2025-07-15 01:09 ص
 

الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:58 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مواطنا فلسطينياً في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينياً بعد ملاحقته في بيت جالا، دون أن يتسنى معرفة هويته.

وفا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا

ب

عربي ودولي الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي

السويداء

عربي ودولي سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة

ل

عربي ودولي وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات

مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

فلسطين مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

تعبيرية

فن ومشاهير القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال ومصوغات

ل

عربي ودولي ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف

تعبيرية

عربي ودولي رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن



 
 





الأكثر مشاهدة