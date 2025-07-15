الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا

وأفادت مصادر أمنية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينياً بعد ملاحقته في بيت جالا، دون أن يتسنى معرفة هويته.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله
-
إعلام عبري: اعتراض صاروخين أطلقا من وسط غزة
-
الثالث خلال أسبوع .. انتحار جندي في صفوف جيش الاحتلال
-
مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة آخر بجروح خطرة بجباليا
-
أكثر من 58 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة
-
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك