الاحتلال يعتقل فلسطينيين من المزرعة الشرقية ويقتحم البيرة

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله واعتقلت الفلسطينيين نيشان نمر الزبن، وعبد الكريم شحادة الزبن، بعد مداهمة منزليهما، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، دون التبليغ عن اعتقالات.
-
أخبار متعلقة
-
3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت
-
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح
-
استشهاد طبيب بخيمته جنوبي غزة نتيجة البرد القارس
-
برنامج الأغذية العالمي: الجوع منتشر بكل مكان في قطاع غزة
-
وزارة الصحة في غزة تحذر من خطورة الوضع في مستشفى كمال عدوان
-
الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
-
40 ألف مصلي يؤدون الجمعة في الأقصى
-
أول تقرير للاحتلال بشأن إخفاقات 7 أكتوبر