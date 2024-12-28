الاحتلال يعتقل فلسطينيين من المزرعة الشرقية ويقتحم البيرة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من المزرعة الشرقية، واقتحمت مدينة البيرة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله واعتقلت الفلسطينيين نيشان نمر الزبن، وعبد الكريم شحادة الزبن، بعد مداهمة منزليهما، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، دون التبليغ عن اعتقالات.



