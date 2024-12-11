 
الأربعاء 2024-12-11 11:08 ص
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من شويكة شمال طولكرم

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 08:42 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود جميل عودة (25 عاما)، ومحمود رياض فريج بعد مداهمة منزليهما في الضاحية.

وفا
 
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