الاحتلال يعتقل فلسطينيين من شويكة شمال طولكرم

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود جميل عودة (25 عاما)، ومحمود رياض فريج بعد مداهمة منزليهما في الضاحية.
وفا
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