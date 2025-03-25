الاحتلال يعتقل مخرج فلسطيني ويتهمه بإلقاء حجارة على الجنود

وكان منتجو الفيلم ال فلسطيني قد أكدوا أن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المُخرج، وأنه يعاني من نزف حاد.
وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتادت حمدان بلال لجهة غير معلومة بعد اقتحام سيارة الإسعاف التي كانت تقله.
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