الثلاثاء 2025-03-25 03:12 ص
 

الاحتلال يعتقل مخرج فلسطيني ويتهمه بإلقاء حجارة على الجنود

مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني والجيش الإسرائيلي يقتادة لجهة غير معلومة
مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني والجيش الإسرائيلي يقتادة لجهة غير معلومة
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:27 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أكد اعتقاله لمخرج الفيلم الفلسطيني الفائز بالأوسكار "لا أرض أخرى" حمدان بلال، للاشتباه بإلقائه حجارة على الجنود الإسرائيليين.اضافة اعلان


وكان منتجو الفيلم ال فلسطيني قد أكدوا أن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المُخرج، وأنه يعاني من نزف حاد.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتادت حمدان بلال لجهة غير معلومة بعد اقتحام سيارة الإسعاف التي كانت تقله.
 
 
gnews

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