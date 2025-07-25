الاحتلال يعتقل مفتي القدس داخل باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

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