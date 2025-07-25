الاحتلال يعتقل مفتي القدس داخل باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين، عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك.
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