الجمعة 2025-07-25 06:39 م
 

الاحتلال يعتقل مفتي القدس داخل باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الجمعة، 25-07-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين، عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي

الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة

فلسطين ثلث سكان غزة لم يتناولوا وجبة طعام واحدة لأيام

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل مفتي القدس داخل باحات المسجد الأقصى

علم سوريا

عربي ودولي أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس

الجنية الاسترليني

أسواق ومال تراجع طفيف للإسترليني مقابل الدولار واليورو

علم دولة فلسطين

عربي ودولي رئيس الوزراء الإيرلندي يرحب بعزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة