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الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع جنوب جنين

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-09-2024 11:12 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة جبع جنوب جنين.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية جبع عباس غنام، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطن محمود علاونة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفا
 
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