الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع جنوب جنين

وقال رئيس بلدية جبع عباس غنام، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطن محمود علاونة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وفا
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