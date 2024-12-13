الاحتلال يعتقل نحو 50 فلسطينيا بالضفة خلال الأسبوع

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل نحو 50 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





وأضاف: دمرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية.



وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.