الاحتلال يعتقل ويحتجز أكثر من 50 فلسطيني من محافظة الخليل

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيان نضال خالد أبو عطوان من قرية الطبقة جنوبا، وماهر عبد العفو العملة من بلدة بيت اولا غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات احتجزت أكثر من 50 فلسطينياً، ونكلت بهم، خلال اقتحام قرية الطبقة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدتي ترقوميا، وتفوح غرب الخليل، وأخرى في مدينة الخليل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل المخيمات والبلدات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها على حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي.
وفا
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