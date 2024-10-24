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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 24-10-2024 09:15 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وذكرت مصادر، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت كلا من: سياف كمال أبو طعيمة، وحسين مصطفي الحسنية، ورامي جهاد الخطيب، وعبد الجليل الحسنية، ومصطفى محمد القصاص، والشقيقين محمد وعبد الله محمد رصرص، ونعمان عصفور من قرية الحدب، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، ودمرت محتوياتها، وحولت عددا آخر منها الى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق الميداني، بعد ان أجبرت أصحابها على اخلائها.
ومن بلدة دورا، اعتقلت تلك القوات عددا من الفلسطينيين، عرف منهم: محمد موسى الحروب، ومحمد زياد عمرو، عقب تفتيش منزليهما.

وفا
 
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