 
الإثنين 2024-09-30 10:40 ص
 
 

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ويستدعي طفلين لمراجعة المخابرات

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 30-09-2024 08:32 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة مواطنين، واستدعت طفلين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مطلق سليمان العمور( 37 عاما)، ومحمد ربحي العمور (28 عاما)، وموسى العمور (25 عاما)، ومحمود انور العمور (16 عاما)، ومحمد زكي العمور (16 عاما)، ومحمد ماهر العمور (17 عاما)، وايوب سمير العمور (35 عاما)، ومحمد فتحي العمور (18 عاما)، ومحمد حسن حجاج (30 عاما)، وعثمان حسن العمور(29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الطفلين محمد يوسف العمور (12 عاما)، وعمر أحمد العمور (14 عاما) بلاغين، لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما .

كما اقتحمت تلم القوات بلدة بيت فجار وقرية مراح مراح جنوب بيت لحم، دون أن يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 4 مضاعفات خطيرة لانسداد القناة الصفراوية

تعبيرية

منوعات عاملة تُشرب الكلور لصاحبة المنزل في ليبيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يتوعد: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

تعبيرية

اقتصاد محلي استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54 ديناراً في السوق المحلية

ات

أخبار الشركات البنك العربي يجدد دعمه لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالتعاون مع دار أبو عبدالله

مبنى الرئاسة في جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء القادم

من المصدر

أخبار محلية الخط الحجازي يسير رحلة شهرية إلى أم الجمال

الحدود اللبنانية السورية

خاص بالوكيل توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا



 


الأكثر مشاهدة