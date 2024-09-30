الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ويستدعي طفلين لمراجعة المخابرات

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مطلق سليمان العمور( 37 عاما)، ومحمد ربحي العمور (28 عاما)، وموسى العمور (25 عاما)، ومحمود انور العمور (16 عاما)، ومحمد زكي العمور (16 عاما)، ومحمد ماهر العمور (17 عاما)، وايوب سمير العمور (35 عاما)، ومحمد فتحي العمور (18 عاما)، ومحمد حسن حجاج (30 عاما)، وعثمان حسن العمور(29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الطفلين محمد يوسف العمور (12 عاما)، وعمر أحمد العمور (14 عاما) بلاغين، لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما .
كما اقتحمت تلم القوات بلدة بيت فجار وقرية مراح مراح جنوب بيت لحم، دون أن يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات.
وفا
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