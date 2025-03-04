الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 فلسطينيا.

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ودارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.