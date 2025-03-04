 
الثلاثاء 2025-03-04 05:48 م
 

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-03-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 فلسطينيا.

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ودارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

 

وشهدت بلدات عديدة في محافظات نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية ورام الله والخليل وسلفيت، مداهمات واعتقالات طالت 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون، وقامت بالتنكيل بهم وبعائلاتهم وتخريب ممتلكاتهم حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني.   

 
gnews

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