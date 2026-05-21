الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت عدداً من المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف السكان، إلى جانب اندلاع مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 15 مواطناً فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون، في إطار حملة ميدانية متواصلة تشهدها عدة محافظات.



وفي سياق متصل، أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مقر "لجنة زكاة جنين" المركزية بعد اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ومصادرة محتوياته، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً.



وأوضح عضو لجنة زكاة جنين المركزية وأمين صندوقها نصري حمامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع أبو بكر وسط مدينة جنين، قبل أن تقوم بإغلاق مقر اللجنة عبر لحام الأبواب ومنع الوصول إليه، كما علّقت ملصقات تزعم أن المقر "غير مشروع ويقدم خدمات غير مشروعة"، قبل أن تنسحب من الموقع.



وفي سياق متصل، تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث استهدفت مجموعات منهم ممتلكات الفلسطينيين في شرق رام الله وجنوب الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال، وفق ما أفادت به مصادر هيئات رسمية فلسطينية.



وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم بين الحقول الزراعية في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة وأشجار الزيتون، وإلحاق أضرار بالمحاصيل التي يعتمد عليها الأهالي كمصدر رزق أساسي.