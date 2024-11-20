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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.

ونوهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إلى أنه لم يتسنَّ التأكد من حالات الاعتقال الفعلية في جنين ومخيمها، جراء عدوان الاحتلال المتواصل، وعمليات التحقيق الميداني المستمرة لعشرات الفلسطينيين.

وأضافا أن الاحتلال اعتقل طفلا، وأسرى سابقين في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

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