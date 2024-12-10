الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من محافظة الخليل

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل، وداهمت عددا من أحيائها، واعتقلت كلا من: علي سعيد عصافرة، وسيم محمود عصافرة، وسعيد علي عصافرة، ومحمد محمود عصافرة، ويزن ماهر عصافرة، وعماد علي عصافرة، ومعاوية صالح عصافرة، ومؤيد عصافرة، وأسامة عصافرة، ومؤيد عصافرة، وعبد المهدي زهور، بعد دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين محمود هشام نصر العواودة من بلدة دورا، وبهاء محمد المحاريق من بلدة السموع، وعيد مهند الهيموني، ومحمد نصر ابو شمسية، من مدينة الخليل.
وفا
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