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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من محافظة الخليل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينياً من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل، وداهمت عددا من أحيائها، واعتقلت كلا من: علي سعيد عصافرة، وسيم محمود عصافرة، وسعيد علي عصافرة، ومحمد محمود عصافرة، ويزن ماهر عصافرة، وعماد علي عصافرة، ومعاوية صالح عصافرة، ومؤيد عصافرة، وأسامة عصافرة، ومؤيد عصافرة، وعبد المهدي زهور، بعد دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين محمود هشام نصر العواودة من بلدة دورا، وبهاء محمد المحاريق من بلدة السموع، وعيد مهند الهيموني، ومحمد نصر ابو شمسية، من مدينة الخليل.

وفا
 
gnews

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