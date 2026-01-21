الأربعاء 2026-01-21 07:39 م

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

الأربعاء، 21-01-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري-  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الحملة 19 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غربي سلفيت، وآخر في بلدة شقبا غرب رام الله وأخرت إخلاء منزلين آخرين.


وأغلقت قوات الاحتلال لليوم الثالث عدة طرق في محافظة الخليل بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات الخليل وقراها ومخيماتها، ودهمت العديد من المنازل وعاثت فيها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب.


من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة وادوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من الاحتلال.


بينما أحرق مستوطنون، ثلاث جرافات وسيارة ومعدات لفلسطينيين خلال هجوم على قرية عوريف جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.


بترا

 
 


