الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال 19 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

