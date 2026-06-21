الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت مدنا وبلدات وقرى ومخيمات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتفتيشات ميدانية، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على السكان في عدد من المناطق.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة بالضفة والقدس واعتقلت 20 فلسطينيا بزعم انهم مطلوبون.



كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون، طالت أراضٍ زراعية ومنازل ومنشآت وبنى تحتية، إضافة إلى اقتحامات وعمليات تخريب واعتداء على المزارعين الفلسطينيين . وفي جنوب الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم بين الأشجار المثمرة في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا، كما أغلقوا بالسواتر الترابية مدخلاً في منطقة اشكارة جنوب البلدة.



وفي نابلس، اقتحم مستوطنون أراضي قرية قريوت، وهاجموا منزلاً في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، إلى جانب اعتداءات على منازل في قرية بورين، واعتداءات أخرى في مناطق بيت فوريك وسالم ومنع مزارعين من حصاد أراضيهم.



وفي محافظة رام الله والبيرة، شملت الاعتداءات بلدات ترمسعيا وسنجل وبرقا، حيث تعرضت أراضٍ للاقتحام ومحاولات ترهيب للسكان ورعي أغنام داخل أراضيهم.



وفي جنين، أقدم مستوطنون على هدم بركس زراعي في بلدة عرابة، إضافة إلى اعتداءات على مزارعين وناشطين في محيط المنطقة. وفي طوباس، طالت الاعتداءات مناطق قرب تياسير شرق المحافظة، كما جرى تخريب خطوط مياه ناقلة وإتلاف عدادات وأجزاء من شبكات ري في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس.



كما شهدت الخليل اقتحام البلدة القديمة بحماية قوات الاحتلال، إلى جانب اقتحامات لمنازل في يطا ومناطق مجاورة، وسُجلت حالات سرقة لممتلكات بينها كرفان في منطقة زعطوط شمال شرق يطا.