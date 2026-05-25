الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في القدس والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طالت 20 فلسطينيا، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها والتحقيق الميداني معهم لعدة ساعات.





وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق نار كثيف مناطق متفرقة في الضفة والقدس، واعتقلت الفلسطينيين العشرين بزعم أنهم مطلوبون.









