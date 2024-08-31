الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ اليوم السبت، 22 فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم السبت، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة الغربية صباح يوم الأربعاء، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وذلك يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.