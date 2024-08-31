الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم السبت، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة الغربية صباح يوم الأربعاء، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وذلك يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و 300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
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