الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

وذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم 7 أسرى محررين.
وشملت المداهمات مناطق متعددة، أبرزها الخليل، نابلس، طوباس، وقلقيلية، حيث داهمت القوات حي المخفية في نابلس وفتشت عمارة سكنية، واحتجزت عددا من الفلسطينيين أخضعتهم لتحقيق ميداني.
وفي السياق، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، طالت منشآت سكنية تعود لمواطنين فلسطينيين، وأخرى تستخدم لتربية الثروة الحيوانية.
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