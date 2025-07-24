الخميس 2025-07-24 02:42 م
 

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
 
الخميس، 24-07-2025 01:55 م

 الوكيل الإخباري-    شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة دهم و اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

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وتزامنت هذه الحملة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار الحصار المفروض على مدينتي جنين وطولكرم، بالتوازي مع العملية العسكرية المتواصلة في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية.


وذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم 7 أسرى محررين.


وشملت المداهمات مناطق متعددة، أبرزها الخليل، نابلس، طوباس، وقلقيلية، حيث داهمت القوات حي المخفية في نابلس وفتشت عمارة سكنية، واحتجزت عددا من الفلسطينيين أخضعتهم لتحقيق ميداني.


وفي السياق، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، طالت منشآت سكنية تعود لمواطنين فلسطينيين، وأخرى تستخدم لتربية الثروة الحيوانية.

 
 
gnews

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الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية



 
 





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