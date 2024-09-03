الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، و قلقيلية، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .
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