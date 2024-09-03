الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا من الضّفة الغربية ، بينهم معتقلون سابقون ليبلغ إجمالي المعتقلين منذ بدأ الاحتلال حملته العسكرية في الضفة 150.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، و قلقيلية، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس.