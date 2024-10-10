 
الخميس 2024-10-10 01:00 م
 

الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وصحفي

لحظة اعتقال شاب في الضفة الغربية
لحظة اعتقال شاب في الضفة الغربية
الخميس، 10-10-2024 11:38 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وصحفي.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في محافظة طوباس.

ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
 
gnews

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