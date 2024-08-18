 
الأحد 2024-08-18 01:14 م
 


الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقالات قوات الاحتلال
اعتقالات قوات الاحتلال




 

الأحد، 18-08-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.


وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10100 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي.

gnews

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