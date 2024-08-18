الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.