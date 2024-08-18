الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10100 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي.
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