 
الخميس 2024-10-31 01:29 م
 

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة بينهم أطفال

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 31-10-2024 12:44 م
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة دورا جنوب غرب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، وقلقيلية، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدنية طولكرم.

وأشارا إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و500 فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية : ضبطنا العديد من الشهادات غير الصحيحة ولا الرسمية

صورة للمسيرة التي كانت تنقل الأسلحة

عربي ودولي الاحتلال: إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود المصرية

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يُحذر من السيول خلال الساعات القادمة

صاروخ باليستي لكوريا الشمالية

عربي ودولي طوكيو: مدى الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية أكثر من 15 ألف كلم

جانب من الورشة

أخبار محلية التعليم العالي يعقد ورشة توعوية في حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة بينهم أطفال

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التعليم العالي يبحث مع رؤساء الجامعات تحديث الخطط الدراسية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية اعلان هام من الثقافة العسكرية لطلبة المكرمة الملكية



 


الأكثر مشاهدة