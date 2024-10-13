 
الأحد 2024-10-13 12:22 م
 

الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة

أرشيفية لاعتقال فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي
أرشيفية لاعتقال فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 13-10-2024 11:14 ص
الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين (30) فلسطيناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.اضافة اعلان


وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

وفا
 
gnews

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