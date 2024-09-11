الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النيران بشكل كثيف خلال اقتحامها مدن الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم ورام الله وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث اعتقلتهم بزعم أنهم مطلوبون.
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