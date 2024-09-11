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الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقالات
اعتقالات
الأربعاء، 11-09-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 33 فلسطينيا غالبيتهم من الخليل، خلال حملة واسعة شنتها من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النيران بشكل كثيف خلال اقتحامها مدن الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم ورام الله وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث اعتقلتهم بزعم أنهم مطلوبون.

 
gnews

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