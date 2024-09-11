الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 33 فلسطينيا غالبيتهم من الخليل، خلال حملة واسعة شنتها من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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