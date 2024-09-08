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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة

الاحتلال
اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
الأحد، 08-09-2024 12:34 م
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 35 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى استدعاء مواطنة فلسطينية.اضافة اعلان


وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على أغلبية محافظات الضفة، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب منازل المواطنين الفلسطينيين وتدميرها.
 
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