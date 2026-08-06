الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة نابلس

08:48 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس، بينهم سيدة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية بأن آليات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات تل وصرة جنوب غرب نابلس، وبيت امرين وبرقة شمال غرب نابلس.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في تلك المناطق، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، واعتقلوا كلا من: يزن منذر ترابي من صرة، ومحمد إياد فهمي دغلس من برقة، وأحمد عبد الرؤوف يامين من تل، والفلسطينية ميسم عبد الرؤوف فقيه من بيت امرين.







