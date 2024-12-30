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الاحتلال يعتقل 4 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-12-2024 12:15 ص

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى الشفاء من خلال منظمة الصحة العالمية.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن أحد المرضى الذين تم اعتقالهم بحالة حرجة للغاية، مشيرة إلى أن 7 مرضى إضافة إلى 10 من الكوادر الطبية في مستشفى الأندونيسي ما زالوا في ظروف مأساوية.

 
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