الاحتلال يعتقل 4 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى الشفاء من خلال منظمة الصحة العالمية.

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