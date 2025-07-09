الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة والقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 40 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الحملة العسكرية التي نفذها الاحتلال ترافقت مع عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل عشرات المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة أسفرت عن اعتقال أربعين فلسطينيا بزعم انهم مطلوبون.



وتأتي هذه الاعتقالات في سياق التصعيد المستمر الذي تشهده الضفة الغربية، وسط استمرار الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.