 
الأحد 2025-03-16 04:32 ص
 




            

        








    

        

        

            الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الاحتلال
            
                

                    الاحتلال 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        03:16 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ستة شبان من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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