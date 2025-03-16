الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ستة شبان من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.