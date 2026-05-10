الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين شمال طولكرم

الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين شمال طولكرم.


وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الفلسطيني زياد عودة الله وأولاده قصي ومعاذ وعدي وأحمد، بعد مداهمة منزله في بلدة عتيل، إضافة إلى الشاب خالد سروجي من منزله في ضاحية شويكة، وهو من نازحي مخيم طولكرم.
 
 


