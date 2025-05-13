الثلاثاء 2025-05-13 09:58 ص
 

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من إذنا غرب الخليل

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   الخليل 13-5-2025 وفا - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين عقب اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال داهمت عددًا من أحياء بلدة إذنا، واعتقلت كلًّا من: الشاب معتز عاطف عواد، ومحمد أمجد اطميزي، وآدم خالد عواد، وآدم نهاد البطران، ومحمود زياد الحتاوي، ويوسف عواد.

وتواصل قوات الاحتلال عملية الاقتحام اليومي للبلدة، وتنفذ سلسلة من وسائل العقاب الجماعي لأهالي البلدة، وذلك من خلال عمليات الدهم والتفتيش، والهدم والاعتقال.

وفا 
 
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