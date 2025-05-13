الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من إذنا غرب الخليل

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال داهمت عددًا من أحياء بلدة إذنا، واعتقلت كلًّا من: الشاب معتز عاطف عواد، ومحمد أمجد اطميزي، وآدم خالد عواد، وآدم نهاد البطران، ومحمود زياد الحتاوي، ويوسف عواد.
وتواصل قوات الاحتلال عملية الاقتحام اليومي للبلدة، وتنفذ سلسلة من وسائل العقاب الجماعي لأهالي البلدة، وذلك من خلال عمليات الدهم والتفتيش، والهدم والاعتقال.
وفا
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