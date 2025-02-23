الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء غربي المدينة، وقامت بتفتيش عدد من المركبات خلال مرورها في شارع تونس، كما داهمت منزلًا عند مفترق زواتا غربًا، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل الشاب رائد صنوبر.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع هواش في المدينة، وداهمت أحد المنازل هناك وفتشته، دون الإبلاغ عن اعتقالات.
وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، وهم:
راكز كساب ونجلاه تامر ونور
مهند كساب ونجله مهاب
بهاء كساب
وفا
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