 
الأحد 2025-02-23 11:36 ص
 

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 23-02-2025 09:46 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس، خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذتها في مناطق متفرقة من المدينة.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء غربي المدينة، وقامت بتفتيش عدد من المركبات خلال مرورها في شارع تونس، كما داهمت منزلًا عند مفترق زواتا غربًا، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل الشاب رائد صنوبر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع هواش في المدينة، وداهمت أحد المنازل هناك وفتشته، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، وهم:
راكز كساب ونجلاه تامر ونور
مهند كساب ونجله مهاب
بهاء كساب

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات أضخم عملية احتيال في التاريخ.. ربع سكان العالم في خطر

تعبيرية

منوعات هل تعلم أنك ستصوم رمضان مرتين بنفس العام.. قريباً ؟

جانب من التوقيع

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين صندوق الأمان وجمعية المطاعم السياحية الأردنية

ا

عربي ودولي عراقجي يترأس وفد إيران في تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت

تعبيرية

اقتصاد محلي 15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات

تصميم خارجي مذهل لسيارة EV4الجديدة

أخبار الشركات كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025

جانب من الأزمة المرورية

خاص بالوكيل ازدحامات خانقة تشهدها شوارع العاصمة عمّان - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية إغلاق جسور عمّان بعد الساعة 11 ليلًا حتى انتهاء المنخفض



 




الأكثر مشاهدة