الاحتلال يعتقل 7 مستوطنين حاولوا دخول غزة للصلاة

الوكيل الاخباري- ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن جيش الاحتلال اعتقل 7 مستوطنين من أصل 10 حاولوا الدخول للصلاة في قطاع غزة من معبر إيريز.
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