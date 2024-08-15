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الاحتلال يعتقل 7 مستوطنين حاولوا دخول غزة للصلاة

الاحتلال
الاحتلال




 

الخميس، 15-08-2024 02:12 م

الوكيل الاخباري- ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن جيش الاحتلال اعتقل 7 مستوطنين من أصل 10 حاولوا الدخول للصلاة في قطاع غزة من معبر إيريز.

gnews

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