الاحتلال يعتقل 8 شبان من جبع جنوب جنين

وأفادت بلدية جبع، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.
وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت 20 منزلا وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت قرابة 17 شاباً لساعات، وحققت معهم ميدانيا.
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