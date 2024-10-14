 
الإثنين 2024-10-14 10:32 ص
 

الاحتلال يعتقل 8 شبان من جبع جنوب جنين

لحظة اعتقال شاب فلسطيني في الضفة
لحظة اعتقال شاب فلسطيني في الضفة
الإثنين، 14-10-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 شبان من بلدة جبع جنوب جنين .اضافة اعلان


وأفادت بلدية جبع، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت 20 منزلا وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت قرابة 17 شاباً لساعات، وحققت معهم ميدانيا.
 
gnews

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