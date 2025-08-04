الثلاثاء 2025-08-05 10:18 ص
 

الاحتلال يعدم تماسيح في الضفة .. القصة كاملة

الاحتلال يعدم تماسيح في الضفة
الاحتلال يعدم تماسيح في الضفة
 
الإثنين، 04-08-2025 07:58 م
الوكيل الإخباري-   أعدمت السلطات الإسرائيلية مجموعة تماسيح بعد سنوات من تكرار هروبها من مزرعة مهجورة منذ فترة طويلة، بعد أن تم جلبها إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية قبل عقود.اضافة اعلان


وأفادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن أطباء بيطريين حكوميين أعدموا التماسيح لأنها تهدد سكان المنطقة وتعاني هي نفسها من معاملة لا إنسانية.

ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للتماسيح التي تم قتلها قتلاً رحيماً أو الطريقة التي تم بها الإعدام.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التي تدير الشؤون المدنية في المناطق التابعة لهيئة الدفاع الإسرائيلية (كوجات)، إن التماسيح المحتجزة في المزرعة في مجمع مهجور تعاني من ظروف سيئة في العيش، إضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغذاء، الأمر الذي دفعها للقيام بأكل لحوم بعضها.

وذكرت أنه تم جلب التماسيح في البداية إلى بلدة بيتسائيل للاستثمار السياحي، ولكن الفكرة فشلت بسبب العنف الدائر في الضفة الغربية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة