الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج

وأضافت المصادر أن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير
-
عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال
-
إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله
-
هيئة البث الإسرائيلية: بدء محادثات أولية بشأن المرحلة الثانية للاتفاق
-
اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين
-
استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
-
11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة