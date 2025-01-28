 
الثلاثاء 2025-01-28 01:22 ص
 

الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 01:14 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
 
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