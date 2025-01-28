الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.