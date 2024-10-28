الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة قبل ذلك، أنها وبعد إجراء عدة فحوصات، أثبتت أن مسببات المرض موجودة في مياه الصرف الصحي وفي تجمع المياه العادمة.
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