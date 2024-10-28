الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويمنع وصول فرق الحملة لشمالي القطاع.

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