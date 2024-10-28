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الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 07:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويمنع وصول فرق الحملة لشمالي القطاع.

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يشار إلى أن الحملة تهدف لتطعيم أكثر من 600 ألف طفل، جاءت بعد اكتشاف أول إصابة في قطاع غزة بفيروس “شلل الأطفال” لطفل نازح في مدينة دير البلح، وهي أول إصابة تسجل منذ 25 عاما.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة قبل ذلك، أنها وبعد إجراء عدة فحوصات، أثبتت أن مسببات المرض موجودة في مياه الصرف الصحي وفي تجمع المياه العادمة.

 
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فلسطين الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة



 


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