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الاحتلال يعرقل وصول آلاف المصلين إلى الأقصى للجمعة الثالثة من رمضان

مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
 
الجمعة، 21-03-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

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وعزز جيش الاحتلال من وجوده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن الـ 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم، عبر الحاجزين في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت العديد منهم من الدخول.

 
 
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