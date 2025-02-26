الاحتلال يعزز قواته شمال الضفة بثلاث كتائب وفصيل دبابات

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "عززنا الفرقة العاملة في شمال الضفة الغربية بثلاث كتائب وفصيل دبابات".

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