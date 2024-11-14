 
الخميس 2024-11-14 12:14 م
 

الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني بشمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري- قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 23 يوما في كافة مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

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وقال الجهاز في بيان "لليوم الـ23 الدفاع المدني ما يزال معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف السكان هناك بدون رعاية إنسانية وطبية".


وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.


وطالب الدفاع المدني بغزة المنظمات الإنسانية بالاستجابة لاستغاثات ومعاناة آلاف السكان المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.


ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية ودولية وإسرائيلية إن جيش الاحتلال ينفذ ما تسمى خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، وتقضي الخطة بإخلاء شمال غزة من السكان وتهجيرهم قسرا إلى الجنوب.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أدت لوفاة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 
gnews

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